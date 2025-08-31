◇MLB ヤンキース 5-3 ホワイトソックス(日本時間31日、レート・フィールド)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がホワイトソックス戦に「3番DH」でスタメン出場。4回に42号本塁打を放ち、球団の本塁打歴代5位にあと一本に迫っています。4回、第2打席でシェーン・スミス投手の2球目チェンジアップを捉えると、打球はセンター方向へ。3試合ぶりとなる42号先制ソロを放ちました。この一打でメジャー通算1119試合で357本塁打となった