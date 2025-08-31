Image: Framesira / Shutterstock.com｜写真はSamsung Galaxy S25 Ultra ふと気がつけば、今年も3分の2が終了。2025年も残すところあと4ヶ月となりました。9月にiPhone 17の発表が終われば、年末商戦があり、年があければSamsung（サムスン）のフラッグシップがまた回ってきます。Galaxyの次モデル、Galaxy S26シリーズの高位機種Galaxy S26 Ultraの噂が聞こえてきました。どうやら、さらに