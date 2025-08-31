◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）高校女子野球選抜のスタメンが発表され、今夏高校日本一となった福知山成美の新谷早琴が４番を務める。神戸弘陵の阿部さくらが先発マウンドを任された。以下は女子野球のスタメン。１（三）下田芽音＝福知山成美＝２（遊）本田梨乃＝開志学園＝３（右）矢島莉々果＝神戸弘陵＝４（一）新谷早琴＝福知山成美＝