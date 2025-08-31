◆米大リーグロッキーズ３―４カブス（３０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が３０日（日本時間３１日）、敵地のロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続のマルチ安打をマークし、連勝に貢献した。初回１死一塁できれいに中前に打ち返した。一、二塁とチャンスを広げ、その後１死満塁でホーナーの犠飛で先制に成功した。一ゴロ、四球で迎えた６回１死一塁では外角低