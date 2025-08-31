TikTokでも話題のsejuの大型新人溝端葵が9月1日（月）発売『週刊プレイボーイ37号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。サラサラ黒髪ロングとキュートな笑顔でグラビア界を席巻する溝端葵がデビューから最速で2度目の表紙を飾った。函館で見せた、確かな成長の軌跡とは？■コナン映画の聖地巡礼の気分――今回は初めての函館ロケだったけど、どうだった？溝端前回が奄美大島や沖縄だったので、その真逆で北に行けてうれしかったです。