マレーシアのインターナショナルスクールの教室。（写真：筆者撮影）【写真で見る】タレントの優木まおみさんも教育移住を決めた「マレーシアの学校」のリアルな様子近年、子どもの教育環境を重視した「海外への教育移住」に関心が寄せられている。なかでも、注目を集めている国のひとつがマレーシアであろう。EF English Proficiency Index（EF EPI）2024年版によると、マレーシアの英語力は世界116カ国中26位（日本は92位）、ア