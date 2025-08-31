今日31日も午前中から猛暑日(最高気温35℃以上)が続出しています。熊谷市で気温が35℃以上となり、今年47日目の猛暑日となっています。熊谷市のこれまでの年間猛暑日日数の最多記録は2024年の計46日で、今年は年間の猛暑日日数が統計開始以来、最多となりました。午後はさらに気温が上がり、危険な暑さとなりますので、熱中症に警戒が必要です。今日31日も午前中から猛暑日続出熊谷市で年間猛暑日日数が過去最多今日31日も午前中