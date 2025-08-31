大相撲秋場所（東京・両国国技館、９月１４日初日）に向けた高砂部屋の神奈川・平塚合宿が３１日に打ち上げた。秋場所の再十両が決まっている元大関・朝乃山は新十両の石崎改め朝翠龍（あさすいりゅう）と三番稽古を行った。相手の立ち合いを受け止めてから、攻めに転じて押し出したり、組ませずに圧力に前に出るなどいきなり６連勝。１１番取って８勝で、「今日は暑く番数は少ない分一番一番良い稽古が出来た」とうなずいた。