８月３１日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝８頭立て）は、３番人気のエリプティクカーブ（牡、美浦・萩原清厩舎、父レイデオロ）が、デビュー戦を白星で飾った。２２年のレパードＳを制したカフジオクタゴンの半弟という血統。勝ち時計は１分５１秒６（稍重）。外の７番枠からスタートはひと息で後方から。向こう正面では２番手まで位置を押し上げて、３コーナーでは逃げたショウサンカナヲに競りかけてハナヘ。そ