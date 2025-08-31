ダイソーをパトロール中に見つけたこちらの商品。ぱっと見はなんてことない不織布の袋かな〜と思いますが、とある仕掛けが隠されたアイデアグッズだったんです！平袋としても巾着袋としても使えちゃう2WAY仕様。靴袋ですが、工夫次第で様々な使い方ができます。詳しくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴収納袋（37cm×30cm、5枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：37cm×30cm内容量：5枚販売