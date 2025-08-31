ダイヤモンドバックス戦の3回、ファウルを打ち声を上げるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは30日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打だった。無安打は4試合ぶり。チームは1―6で負けて2連敗となった。カブスの鈴木は「3番・指名打者」で出場したロッキーズ戦で4打数2安打。チームは4―3で勝った。レッド