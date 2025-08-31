セリアで見つけた小さなジップバッグ。よく見ると穴が開いていて、ハトメが付いていました。実はこれ、カプセルトイを入れられるジップバッグ♡ボールチェーンも付いているので、キーホルダーとして持ち運ぶことができます！丈夫な素材で透明度も高く、お気に入りのアイテムをきれいに見せることができますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジップバッグ 2P ハトメ付価格：￥110（税込）サイズ（約）：大バッグ 1