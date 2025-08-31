白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『溺愛して育てた野生児が思春期になりまして』(あるふぁ)の連載が2025年9月1日(月)よりスタートする。毎週月曜更新予定。【あらすじ】ある朝。美春は、弟の望から「キスして欲しい」とねだられる。頬にキスする美春だが、望から「口にキスして欲しい」とねだられる。「家族とのキスは頬まで」と断固拒否する美春。「俺は美春が特別に大好きなの」「私も望を世界で一番愛してい