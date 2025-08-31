ちょっと会話をしただけですぐに勘違いをする男性は、女子にとっては敬遠したい存在だと思います。仕事上、愛想よくやりとりを行うのは社会人としてのマナーですが、それを「俺のこと好きなの？」と受け取られてしまったら、気持ち悪すぎますよね……。今回は、勘違い上司のヤバさを新人に伝えた話をご紹介いたします。「これまで何人が被害に遭ったことか…」「職場の上司が勘違い男で、女子社員全員が困っています。ちょっと笑顔