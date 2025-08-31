■MLBドジャース 1−6 ダイヤモンドバックス（日本時間31日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打（1四球）に終わった。ドジャース先発のT.グラスノー（32）は155キロを超えるストレートと鋭く曲がる変化球で5回までノーヒットピッチングを続けたが、7回に崩れ1本塁打を含む3失点と相手打線に攻略され、チームは2連敗となった。ナ・リーグ西地