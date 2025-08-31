歌手の和田アキ子（75）が31日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。同番組の第1回放送での自身の発言を謝罪する場面があった。今年10月5日に、番組は40周年を迎えるという。1985年10月6日に第1回放送が始まっており、当時の映像が披露された。和田は初回から「休もうと思って」と前日は広島で仕事があったが台風の影響で新幹線で新大阪に宿泊したが、その日の朝は番組に間に合わせるため「5時半に起きて。