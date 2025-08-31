まだまだ暑い日が続いていますが、毎日のアイスが欠かせません！そんな筆者がダイソーで見つけたのは『シャカシャカシャーベット袋』というもの。好きな飲み物で手軽にシャーベットを作れる、魔法のような袋です！氷と塩さえあれば、いつでも本格的なシャーベットを楽しめちゃう♡何度も作りたくなるほどお気に入りです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャカシャカシャーベット袋価格：￥110（税込）入り数：シャ