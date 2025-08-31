嵐の松本潤（41）主演のTBS日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）の第7話がきょう31日に放送される。診察室や休憩室、そして患者たちの暮らしを映し出す各話の空間まで、視覚からも物語を紡ぐ美術の力が随所に息づく同作。その世界観の根幹を担うのが、美術デザイナー・安藤帆南氏だ。登場人物の生きざまをも描き出すような空間づくりは、どのようにして生まれたのか。同作は医療における19番目の新領域である総合診療科