夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」で名物企画のチャリティーマラソンは、SUPEREIGHTの横山裕（44）が挑戦。走行距離105キロ完走を目指す。横山は31日、70キロ地点の休憩場所に到着。この日最長となる休憩時間を取った。最終地点の東京・両国国技館を目指して進んでいく。厳しい暑さと疲労から身体には大きな負担。過酷な挑戦が続く中、60キロを過ぎたあたりからは、ペースを落としながらも沿道からの声援に手をあげて応