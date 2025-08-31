2025年8月29日、韓国・聯合ニュースは「韓国の男女賃金格差は依然として経済協力開発機構（OECD）加盟国中、最も大きいと分かった」と伝えた。韓国女性政策研究院の統計によると、24年基準の韓国女性の賃金は男性に比べ月平均で29．0％少なかった。主要加盟国の男女格差は豪州が10．7％、カナダが16．5％、スウェーデンが7．5％など。23年基準の韓国の男女格差は29．3％で、OECD加盟国平均（11．3％）の約2．6倍だった。ただ、格差