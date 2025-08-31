米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３０日（日本時間３１日）、本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に１番指名打者で出場。３打数無安打だった。チームも１―６で敗れ、２連敗となった。２位パドレスとのゲーム差は１に縮まった。（デジタル編集部）大谷は、第１打席から二ゴロ、見逃し三振、左飛、四球だった。このうち、惜しかったのが五回の第３打席。無死二、三塁と先制のチャンスで打席へ入った。好投を続け