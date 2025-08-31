３１日、北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動プレスセンターの第３回記者発表会。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月31日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは31日午前、3回目の記者発表会を開き、第4次国家級抗日戦争記念施設・遺跡リストと著名抗日戦争英烈・英雄リスト、抗日戦争記念施設、および抗日戦争遺跡・遺物の修繕保護など