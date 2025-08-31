【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第8話が8月31日に放送。あらすじと新場面写真が公開された。 ■親友・依岡（北山宏光）に裏切られた第7話 第7話では、鳴木金成（岩田剛典）が夜長亜季（蒔田彩珠）に見送られつつ極東大学病院・院長選の場へと乗り込むと、教授らが集まる前で網野（ユースケ・サンタマリア）とスティファー社の間