フォロワー１６３０万人の超人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ、はじめしゃちょーが３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに新規動画を投稿。一般女性と結婚したことを報告した。「ＹｏｕＴｕｂｅｒやインフルエンサーなどメディアの人ではない」と説明し、「一般の方なので僕の妻の詮索とか、盗撮とかしないようにお願いします」とも呼びかけた。ＳＮＳでは「この度、私、はじめしゃちょーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。お相手