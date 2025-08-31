9月1日(月)は、フェーン現象が発生し、北陸地方では9月としては記録的な暑さとなる所があるでしょう。熱中症や農作物の管理に十分に注意して下さい。記録的な暑さは2日(火)まで続くおそれもあります。3日(水)になると、厳し過ぎる残暑は少しだけですが、和らぐでしょう。フェーン現象で記録的な高温に9月1日(月)は、前線を伴った低気圧が沿海州から日本海北部を進むでしょう。北陸地方は、低気圧や前線に向かって南や南西の風が吹