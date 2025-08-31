アメリカ・アリゾナ州で8月25日、大規模な砂嵐が街を襲った。道路は砂にのみ込まれて昼間でも真っ暗となり、住民たちは恐怖に包まれた。砂嵐の発生は南西部では珍しくないが、停電や航空便の遅延なども発生しており、生活や交通にも大きな影響が出ている。まるで“夜”…アリゾナ州を砂嵐が直撃アメリカ・アリゾナ州で25日、街をのみ込んだのは大きな“茶色の壁”。この日、アリゾナ州を大規模な砂嵐が襲っていた。各地で撮影され