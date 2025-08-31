気になるあの人の美容話。今回は、モデルの小田美夢さんです。抜群のスタイルと陶器肌の秘訣は無理なく続ける美容習慣にあり！恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン6に参加し、人気を博した小田美夢さん。その甘え上手でおっとりとしたキャラクターもさることながら、長い手足が目を引く抜群のスタイルも話題に。「練習生時代の10年間、ストレッチと筋トレを組み合わせたトレーニングメニューを毎日続けていたんで