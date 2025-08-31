松本潤が主演を務める、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜後9：00）。診察室や休憩室、そして患者たちの暮らしを映し出す各話の空間まで、視覚からも物語を紡ぐ美術の力が随所に息づく本作。その世界観の根幹を担うのが、美術デザイナー・安藤帆南氏だ。登場人物の生き様をも描き出すような空間づくりは、どのようにして生まれたのか。【写真多数】キャスト14人を一挙紹介！松本潤、小芝風花、新田真剣佑ら■総合診療