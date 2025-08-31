タレントの加藤浩次が３０日に放送されたＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演し、ゲスト出演した飯島直子と再会を喜んだ。飯島が姿を現すと、加藤は「お久しぶりですよね」と大歓迎。飯島が「２０年ぶりくらいですね」と応じた。「変わらないですね。ほんとに」という加藤に飯島も「いやいやもう。加藤さんも全然変わらない」と返すと、加藤は「変わってるでしょ！思いっきり」と長い髪を耳の後ろに回し、「変わってるでしょ