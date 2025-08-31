東京・東銀座の歌舞伎座「秀山（しゅうざん）祭九月大歌舞伎」（９月２〜２４日）で、歌舞伎三大名作の一つ「菅原伝授手習鑑（かがみ）」が１０年ぶりに通し上演される。昨年の襲名を経て、進境著しい３７歳の中村時蔵が「賀（が）の祝」の桜丸（立役）に初役で挑み、「筆法伝授」「寺子屋」では戸浪（女形）を演じる。（武田実沙子）学問の神様「天神様」として知られる菅原道真（菅丞相（かんしょうじょう））が太宰府に流さ