デイヴィッド・モイーズ監督率いるエヴァートンが新シーズンのプレミアリーグで好発進を切った。リーグ戦3試合を終えて2勝1敗。初戦では昇格組のリーズに敗れてしまったが、続くブライトン、ウルブズを撃破し、暫定で5位につけている。好調エヴァートンの中心人物は間違いなく、新加入のジャック・グリーリッシュだろう。ここまで全3試合に出場して4アシストを記録。これはチームトップの数字であり、リーグ全体でみてもグリーリッ