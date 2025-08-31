プレミアリーグ第3節最大のビッグマッチは、リヴァプールvsアーセナルだろう。昨季王者と2位の直接対決が早くも実現することになり、まだ序盤ではあるが今季の行方を占うような一戦となるはずだ。そんななかリヴァプールFWモハメド・サラーは『sky sports』のインタビューで、今季の優勝候補はアーセナルだと語った。「あのチームについては、今日もPFAアワードでも言ったように、5〜6年も一緒にプレイしてきたチームだから優勝候