今夏フランクフルトからリヴァプールに加入したヒューゴ・エキティケは、プレミアリーグでは開幕から2試合連続でゴールを記録するなど早くも期待通りの活躍を見せている。エキティケが現在のパフォーマンスを今後も継続して発揮することができれば、世界屈指のストライカーとして飛躍を遂げる可能性も十分にある。しかし、同時にそれは、フランスとカメルーン双方の国籍を有する同選手が果たしてどちらの代表チーム入りをめざすの