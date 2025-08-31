30日（現地時間）、ボルシアMGはブンデスリーガ第2節でシュツットガルトと対戦し、0-1で敗れた。ボルシアMGの町野修斗はこの試合に先発し、75分に交代した。引き分けに終わったハンブルガーSVとの開幕戦では終盤83分からの途中出場だった町野にとって、この試合が今季のブンデスリーガで初の先発出場。前半からポストプレイやロングスローで攻撃にアクセントを加え、後半に入ると52分に右サイドからのクロスに対してニアサイドに走