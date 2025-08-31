◆米大リーグドジャース１―６Ｄバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは投打がかみ合わず、痛恨の２連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は３打数ノーヒット。先発グラスノーは、流血するアクシデントにも見舞われながら５回まで無安打投球を見せるも、今季最長７回に味方の守備の乱れもあり、計３失点で今季３敗目を喫した。先制の絶好機から流れが変わった。両軍無得点の５回