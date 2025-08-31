ＭＬＢ史上最速１０５・８マイル（１７０・３キロ）の球速記録を持つ右腕Ａ・チャプマン（３７）が、レッドソックスとの契約延長に合意したことが３０日（日本時間３１日）に明らかになった。２０２７年シーズンの延長相互オプション付き。複数の米メディアによると、来季年俸は１３３０万ドル（約１９億６０００万円）。オプションが成立した場合は２７年も含めて総額２６００万ドル（約３８億２０００万円）になるという。