31日の札幌5R・2歳新馬（芝1800メートル）は3番人気エリプティクカーブ（牡2＝萩原、父レイデオロ）がデビュー勝ちを飾った。道中は促しながらの追走、3角で並びかけ先頭へ。直線は2着馬との追い比べとなり、1馬身1/4競り落とした。鞍上の横山武は「1週前の追い切りがかなり良くなくてどうかなと思ったけど、今週になってガラッと変わりました。いい内容で勝ってくれて先々がより楽しみになりました」と今後に期待した。