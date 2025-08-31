30日から始まった「24時間テレビ」。四国放送1階ロビーでは、31日も寄付金を受け付けています。2025年で48回目を迎える「24時間テレビ愛は地球を救う」。テーマは「あなたのことを教えて」です。県内ではイオンモール徳島など、約100の会場で寄付金を受け付けています。このうち四国放送の1階ロビーでは、朝から黄色の募金箱を持った家族連れらが多く訪れていました。四国放送での寄付金の受け付けは、31