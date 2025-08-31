JTB（ジェイティービー）は、Northstar Travel Groupを買収する。ニューヨークを拠点とするイーグルツリー・キャピタルなどから株式を取得する。イーグルツリー・キャピタルは2016年からNorthstar Travel Groupに出資していた。今後も引き続き、既存の経営陣が独立した子会社として引き続き事業を継続する。当局の承認などを経て、9月にも取引を完了する見通し。Northstar Travel Groupは、2001年に設立された、アメリカ・ニュージ