日本代表DF菅原由勢と21歳のGKミオ・バックハウスこと長田澪が所属するドイツ1部ブレーメン。30日のブンデスリーガ第2節で強豪レヴァークーゼンと対戦すると壮絶な点の奪い合いとなった試合は3-3の引き分けとなった。開始5分で失点したブレーメンは、後半途中に退場者を出して、一時2点ビハインドになるも、4万人以上が詰めかけたホームの後押しを受けると土壇場の後半アディショナルタイムにゴールを奪って、ドローに持ち込んでい