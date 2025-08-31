◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）「イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」のスタメンが発表され、イチロー氏（５１）が「１番・投手」、松井稼頭央氏（４９）が「２番・遊撃」、松坂大輔氏（４４）が「３番・左翼」、松井秀喜氏（５１）が「４番・中堅」で名を連ねた。１〜４番に元メジャーリーガーが並ぶ豪華な布陣となった。試合前には