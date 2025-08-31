アイスランドは２００８年以来、「世界平和指数」で首位を維持している/Harald Nachtmann/Moment RF/Getty Images（ＣＮＮ）火山や温泉、独特の壮大な風景で知られる北欧のアイスランドが今年も「世界で最も平和な国」に選ばれた。「世界平和指数」をまとめた経済平和研究所（ＩＥＰ）によると、アイスランドは２０２５年版のランキングで首位を維持した。評価は１６３の国・地域を対象に、社会の安全や治安、国内外の紛争の度合い