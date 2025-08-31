1970年に公開されたディズニー・アニメ、『おしゃれキャット』の実写映画化企画が中止となったことが分かった。監督に就任していた“クエストラブ”ことアミール・“クエストラブ”・トンプソンが米ポッドキャスト番組で明かした。 『おしゃれキャット』は古き良き時代のフランス・パリを舞台に、仔猫や野良猫の冒険を描くアニメ作品。仔猫の一匹であるマリーはさまざなグッズで展開されており、いまなお絶大な