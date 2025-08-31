メ～テレ（名古屋テレビ） 31日の東海地方も体温以上の危険な暑さとなりそうで名古屋や岐阜では40℃まで上がる予想です。 東海地方は高気圧に覆われ午前11時までの最高気温は、名古屋で36.6℃、大府が36.3℃、豊田は36.2℃などとなっています。 このあとさらに気温が上がる見込みで最高気温は名古屋と岐阜で40℃、津は36℃の予想です。 31日も記録的な暑さとなりそうで、万全な熱中症対策が必要です。 あす9月1日