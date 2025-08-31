「可愛い」を武器にするのではなく、自分を肯定する強さを映し出す。そんな想いから誕生したカラーコンタクトレンズブランドが「azatome」です。2025年8月29日、新たに“写真盛れ重視”の新色5色が登場。ナチュラルすぎず、自分らしい意思を感じさせる瞳を演出してくれます。モデルに重盛さと美さんを迎え、より魅力的な世界観を表現。価格は1箱10枚入り1,760円(税込)で、手に取りやすい♡ 新色5カラーで叶う“