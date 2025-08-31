バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスが30日、今秋に開幕する2025〜26年シーズンの新ユニホームをお披露目した。練習拠点のサロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で行われた発表会では、観客席からファンが見守る中、キャプテンの栄絵里香（34）、平山詩嫣（24）、籾井あき（24）の3選手がモデル役を務め、3種類（青、黒、白）のユニホームにそれぞれ袖を通した。肩口から腰下にかけての流麗なラインが目を引くデザ