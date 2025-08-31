「マクドナルド」は、9月3日（水）から期間限定で、秋の定番「月見ファミリー」を、全国の店舗で発売。今年はバーガーとマフィン5種類、スイーツ2種類、サイドメニュー1種類から成る全8商品がラインナップにそろう。今回クランクイン！トレンドは、発売に先駆けて開催された「月見ファミリー発表イベント」に参加。新商品を特別に試食させてもらったのでレポートする。【写真】迫力満点！「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見