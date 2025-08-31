マンチェスター・シティー（イングランド）に所属するなでしこジャパンＤＦ清水梨紗（２９）が、自身のインスタグラムで実戦復帰を報告した。昨年のパリ五輪１次リーグ初戦スペイン戦で右膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、手術を受け、復帰へ向けてリハビリ、トレーニングを続けてきた。そして３０日のプレシーズンマッチの途中出場でピッチに戻ってきた。清水は「沢山の方々のサポートがあって、またピッチに戻ることができま