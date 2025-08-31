ミスマガジン2024でグランプリに輝いた葉月くれあ（21）が31日、都内で初写真集「clarus」（講談社）の発売記念会見を行った。「今まで支えてくださったファンの皆さまやスタッフ、家族への感謝の気持ちを形にすることができてうれしい」と感慨深げ。見どころを問われると「私は感情が表情に大きく表れる。おいしいものを食べて幸せそうな顔、楽しく撮影して大爆笑している顔、景色を眺めている真顔、クールな大人っぽい表情。