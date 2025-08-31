■高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN（31日、バンテリンドーム ナゴヤ）今年で5度目の対戦となった「高校野球女子選抜」と「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のスタメンが発表された。通算5回目となる同エキシビションマッチは、名古屋での開催は初。特別ゲストとして昨年に引き続き松井秀喜（51）、松坂大輔（44）が出場し、今年は松井稼頭央（49）が初参戦。元メジャーリーガー4人による夢のカルテットがついに実現する。